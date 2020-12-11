Бубнов об игре российских команд в еврокубках: не стоит ждать скорого улучшения ситуации
Бывший футболист сборной СССР Александр Бубнов оценил выступление российские клубов в еврокубках.
«Одна победа на четыре российских клуба в еврокубках – удручающая статистика, которая говорит о падении уровня нашего чемпионата. Мы уступаем зарубежным командам в скорости и мобильности, и не стоит ждать скорого улучшения ситуации. Пока не будут сделаны выводы, в том числе в учебно-тренировочном процессе, ничего не изменится», — приводит слова Бубнова Sportbox.
Ранее сообщалось, что российские клубы за 24 еврокубковых матча одержали одну победу, которая на счету «Краснодара». В матче пятого тура подопечным Мурада Мусаева удалось обыграть французский «Ренн» со счётом 1:0. Команда заняла третье место в группе и выступит в плей-офф Лиги Европы.
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