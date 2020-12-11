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ЦСКА не дал загребскому «Динамо» установить рекорд Лиги Европы

ЦСКА не дал загребскому «Динамо» установить рекорд Лиги Европы
Футбол / Лига Европы 0

В матче заключительного, 6-го тура группового этапа Лиги Европы московский ЦСКА уступил загребскому «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Максимир» в Загребе (Хорватия) и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Как сообщается на официальном сайте УЕФА, если бы «Динамо» не пропустило в матче с ЦСКА, то установило бы рекорд Лиги Европы, став первым клубом, который прошёл групповую стадию турнира без пропущенных голов.

ЦСКА занял последнее место в группе Лиги Европы и не вышел в раунд плей-офф. «Армейцы» не одержали ни одной победы на групповой стадии – три поражения и три ничьи. «Динамо» в свою очередь выиграло группу, записав в свой актив 14 очков. Команда одержала четыре победы и дважды сыграла вничью.

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