ЦСКА не дал загребскому «Динамо» установить рекорд Лиги Европы

В матче заключительного, 6-го тура группового этапа Лиги Европы московский ЦСКА уступил загребскому «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Максимир» в Загребе (Хорватия) и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Как сообщается на официальном сайте УЕФА, если бы «Динамо» не пропустило в матче с ЦСКА, то установило бы рекорд Лиги Европы, став первым клубом, который прошёл групповую стадию турнира без пропущенных голов.

ЦСКА занял последнее место в группе Лиги Европы и не вышел в раунд плей-офф. «Армейцы» не одержали ни одной победы на групповой стадии – три поражения и три ничьи. «Динамо» в свою очередь выиграло группу, записав в свой актив 14 очков. Команда одержала четыре победы и дважды сыграла вничью.