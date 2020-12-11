ЦСКА не дал загребскому «Динамо» установить рекорд Лиги Европы
В матче заключительного, 6-го тура группового этапа Лиги Европы московский ЦСКА уступил загребскому «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Максимир» в Загребе (Хорватия) и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.
Как сообщается на официальном сайте УЕФА, если бы «Динамо» не пропустило в матче с ЦСКА, то установило бы рекорд Лиги Европы, став первым клубом, который прошёл групповую стадию турнира без пропущенных голов.
ЦСКА занял последнее место в группе Лиги Европы и не вышел в раунд плей-офф. «Армейцы» не одержали ни одной победы на групповой стадии – три поражения и три ничьи. «Динамо» в свою очередь выиграло группу, записав в свой актив 14 очков. Команда одержала четыре победы и дважды сыграла вничью.
Ужасный конец в Загребе. ЦСКА так и не смог выиграть в Лиге Европы
Матч «Динамо» Загреб – ЦСКА – символ всего выступления российских клубов на групповом этапе еврокубков.
Рекомендуем вам
- 11 декабря 2020
-
05:04
-
04:52
-
04:27
-
04:00
-
03:40
-
03:18
-
03:02
-
02:50
-
02:31
-
02:18
-
02:08
-
01:40
-
01:21
-
01:13
-
00:53
-
00:52
-
00:52
-
00:50
-
00:38
-
00:37
-
00:35
-
00:25
-
00:21
- 10 декабря 2020
-
23:45
-
23:34
-
23:32
-
23:15
-
22:55
-
22:54
-
22:52
-
22:50
-
22:50
-
22:40
-
22:30
-
22:20
Партнерский контент
Рекомендуем вам