Главный тренер «Динамо» З: было ощущение, если забьём, то доведем дело до победы

Главный тренер загребского «Динамо» Зоран Мамич прокомментировал результат матча своей команды с московским ЦСКА в 6-м туре группового этапа Лиги Европы (3:1).

«У меня было ощущение, что, если забьём, то доведем дело до победы. Потребовалось немного времени, чтобы мы справились с задачей. В последние 10-15 минут мы немного отдали инициативу, учитывая игру соперника и большое количество проведенных матчей. Но мы можем быть удовлетворены, ведь хорошо выступили на групповом этапе, нас ждет жеребьевка. Теперь думаем только о том, чтобы восстановиться к воскресному матчу», – цитирует Мамича официальный сайт УЕФА.

В заключительном матче группового этапа ЛЕ московский ЦСКА со счётом 1:3 уступил загребскому «Динамо». ЦСКА занял последнее место в группе Лиги Европы и не вышел в раунд плей-офф. «Армейцы» не одержали ни одной победы на групповой стадии – три поражения и три ничьи. «Динамо» в свою очередь выиграло группу, записав в свой актив 14 очков. Команда одержала четыре победы и дважды сыграла вничью.