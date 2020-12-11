Определились все участники плей-офф ЛЕ, дебют Магомедова в Bellator. Главное к утру

Стали известны все участники плей-офф Лиги Европы, ЦСКА на выезде уступил загребскому «Динамо», а россиянин Магомед Магомедов успешно дебютировал в Bellator – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».
1. После завершения 6-го тура группового этапа Лиги Европы стали известны все участники плей-офф.
2. ЦСКА проиграл загребскому «Динамо» и занял последнее место в группе Лиги Европы.
3. Расстояние между Россией и Нидерландами в таблице коэффициентов УЕФА сократилось.
4. Магомед Магомедов победил Матеуса Маттоса в своем дебютном поединке в Bellator.
5. Стали известны все возможные соперники «Краснодара» в 1/16 финала Лиги Европы.
6. Чемпионат Европы — 2021 по фигурному катанию отменён.
7. Российские гандболистки победили сборную Черногории в 1-м матче основного раунда ЧЕ-2020.
8. Рамзан Кадыров отреагировал на американские санкции против «Ахмата».
9. Президент РФС объяснил провал российских клубов в еврокубках.
10. Один из лучших судей мира Хёрб Дин не сможет принять участие в АСА 115 из-за санкций США.
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