Определились все участники плей-офф ЛЕ, дебют Магомедова в Bellator. Главное к утру

Стали известны все участники плей-офф Лиги Европы, ЦСКА на выезде уступил загребскому «Динамо», а россиянин Магомед Магомедов успешно дебютировал в Bellator – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».

1. После завершения 6-го тура группового этапа Лиги Европы стали известны все участники плей-офф.

2. ЦСКА проиграл загребскому «Динамо» и занял последнее место в группе Лиги Европы.

3. Расстояние между Россией и Нидерландами в таблице коэффициентов УЕФА сократилось.

4. Магомед Магомедов победил Матеуса Маттоса в своем дебютном поединке в Bellator.

5. Стали известны все возможные соперники «Краснодара» в 1/16 финала Лиги Европы.

6. Чемпионат Европы — 2021 по фигурному катанию отменён.

7. Российские гандболистки победили сборную Черногории в 1-м матче основного раунда ЧЕ-2020.

8. Рамзан Кадыров отреагировал на американские санкции против «Ахмата».

9. Президент РФС объяснил провал российских клубов в еврокубках.

10. Один из лучших судей мира Хёрб Дин не сможет принять участие в АСА 115 из-за санкций США.