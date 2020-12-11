Уткин: знаю несколько интересных подробностей о причинах увольнения Газизова из «Спартака»

Известный блогер Василий Уткин поделился информацией об отставке Шамиля Газизова с поста генерального директора московского «Спартака».



«Я знаю несколько интересных подробностей о причинах увольнения Газизова. Разумеется, всё это похоже на анекдот, потому что в сущности уволил его Нобель Арустамян. Дело в том, что выпуск Нобеля о том, как устроена управленческая ситуация в «Спартаке», который вышел примерно месяц назад, как раз описывал историю, как в клубе сложилась администрация.



Оказывается, количество местоимений «я», которые употребил в этом эфире Газизов, а также некоторые ремарки персонажей, даже не относящихся к администрации «Спартака», невероятно возмутили теневого персонажа в «Спартаке» (в этом моменте в видео появляется фотография Заремы Салиховой. – Прим. «Чемпионата»), которого я так и не знаю, как называть. Знаю только, что про него существует французская поговорка «шерше ля фам» (cherchez la femme, дословный перевод – «ищите женщину». – Прим. «Чемпионата»). И самое интересное, что уж что что, а «шерше» там совершенно не приходится делать. «Фам» появляется, когда хочет, и всегда в очень-очень деятельном виде. Короче говоря, «фам», обладающая совершенно взрывным характером, необъяснимо вскипела, и в этот момент судьба Газизова оказалась решена.



Откуда я это знаю? Это совершенно не важно. А важно то, что я думаю, что, услышав такой рассказ, вы сочтёте его гораздо более достоверным, чем размышления о том, кого Газизов привёл, а кого не привёл, кого недовёл, насколько успешной или неуспешной была его работа на всех остальных поприщах… Это всё чушь собачья, потому что совершенно очевидно, что, когда приглашаешь человека с огромной зарплатой на длительный период времени, его работа не оценивается по четырём-пяти месяцам. Принять решение об увольнении можно было, только обладая взбалмошным характером, которым совершенно точно не обладает Леонид Федун», — сказал Уткин в ролике на своём YouTube-канале.

«Спартак» отправил Газизова в «Симпсоны». Но кто в том мире Федун и Зарема? Сравниваем персонажей культового сериала с главными героями красно-белых.