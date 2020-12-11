«Тайфун на голове». Джикия красочно описал причёску одноклубника

«Спартак» впервые провёл детскую пресс-конференцию в Zoom, на которой молодые болельщики и игроки задавали друг другу вопросы. Капитану красно-белых Георгию Джикии предложили сделать причёску как у полузащитника Алекса Крала, если московский клуб станет чемпионом России.



«Нужно что-то праздничное делать, а не вот этот тайфун на голове. У него ураган по голове прошёлся», — сказал Джикия.



Вратарь красно-белых Артём Ребров, выступающий в качестве ведущего, предложил молодым болельщикам «Спартака» самостоятельно выбрать причёску, которую сделает Джикия, с помощью голосования в социальных сетях.



За 17 туров «Спартак» набрал 35 очков и делит с «Зенитом» (35) первое место в турнирной таблице. ЦСКА (33) – на третьем.



12 декабря «Спартаку» предстоит сыграть с «Сочи» в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

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