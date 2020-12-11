Жозе Моуринью сообщил, что стал тренером месяца, до официального объявления АПЛ

Главный тренер «Тоттенхэм Хостпур» Жозе Моуринью сообщил, что получил приз лучшему специалисту английской Премьер-лиги по итогам ноября.
Португальский наставник «шпор» опубликовал в «Инстаграме» видео с клубной базы, где сидит за столом с наградой и своими помощниками и общается по видеосвязи с представителем лиги. В частности, Жозе говорит, что считает это призом не тренеру, а команде и тренерскому штабу месяца.
При этом Моуринью опередил пресс-службу АПЛ, которая ещё не объявила о его победе в голосовании ни на официальном сайте, ни в социальных сетях.
В прошлом месяце «Тоттенхэм» победил «Брайтон энд Хоув Альбион» (2:1), «Вест Бромвич Альбион» (1:0) и «Манчестер Сити» (2:1), а также сыграл вничью с «Челси» (0:0). После 11 туров подопечные Моуринью занимают первое место в турнирной таблице чемпионата Англии, опережая «Ливерпуль» по дополнительным показателям.
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