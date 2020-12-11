Галактионов поделился ожиданиями от выступления молодёжной сборной России на Евро-2021

Главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов прокомментировал итоги жеребьёвки финального раунда чемпионата Европы и поделился ожиданиями от выступления национальной команды.



«Вся группа достаточно ровная: есть топовые соперники, как Франция, у которой футболисты играют в топовых чемпионатах — Лиге чемпионов и Лиге Европы. Это финальная часть чемпионата Европы, поэтому все сборные априори качественные и сильные.



В первую очередь у нас была задача впервые за восемь лет и второй раз в новейшей истории выйти в финальную часть чемпионата Европы. Мы эту задачу выполнили. Теперь ставим более амбициозные задачи — нам надо выходить из группы, попадать в плей-офф и нацеливать команду на максимально положительный результат. Тем более это поколение ребят вместе с сегодняшним тренерским штабом выходило на юношеский чемпионат Европы и завоевало бронзовые медали, пробивалось и участвовало на чемпионате мира, и сейчас мы вышли в финальную часть чемпионата Европы среди молодёжных сборных.



Когда мы приняли команду 2,5 года назад, то знали наших ребят, которых мы воспитывали на успехе и победах. Этот возраст завоевывал бронзовые медали на чемпионате Европы U17, затем играл на чемпионате мира. Сейчас большинство игроков из этих команд вышли в финальную часть чемпионата Европы U21. Естественно, мы хотим, чтобы наша команда была узнаваема по стилю игры, а ребята показывали красивый и яркий футбол», — цитирует Галактионова пресс-служба РФС.

Определились соперники молодёжной сборной России по групповому этапу Евро-2021