Галактионов поделился ожиданиями от выступления молодёжной сборной России на Евро-2021

Главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов прокомментировал итоги жеребьёвки финального раунда чемпионата Европы и поделился ожиданиями от выступления национальной команды.
«Вся группа достаточно ровная: есть топовые соперники, как Франция, у которой футболисты играют в топовых чемпионатах — Лиге чемпионов и Лиге Европы. Это финальная часть чемпионата Европы, поэтому все сборные априори качественные и сильные.
В первую очередь у нас была задача впервые за восемь лет и второй раз в новейшей истории выйти в финальную часть чемпионата Европы. Мы эту задачу выполнили. Теперь ставим более амбициозные задачи — нам надо выходить из группы, попадать в плей-офф и нацеливать команду на максимально положительный результат. Тем более это поколение ребят вместе с сегодняшним тренерским штабом выходило на юношеский чемпионат Европы и завоевало бронзовые медали, пробивалось и участвовало на чемпионате мира, и сейчас мы вышли в финальную часть чемпионата Европы среди молодёжных сборных.
Когда мы приняли команду 2,5 года назад, то знали наших ребят, которых мы воспитывали на успехе и победах. Этот возраст завоевывал бронзовые медали на чемпионате Европы U17, затем играл на чемпионате мира. Сейчас большинство игроков из этих команд вышли в финальную часть чемпионата Европы U21. Естественно, мы хотим, чтобы наша команда была узнаваема по стилю игры, а ребята показывали красивый и яркий футбол», — цитирует Галактионова пресс-служба РФС.
- 11 декабря 2020
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