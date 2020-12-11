Никита Калугин: молодёжная сборная России поедет в Словению в марте и сделает своё дело

Защитник «Сочи» и молодёжной сборной России Никита Калугин прокомментировал итоги жеребьёвки финального раунда чемпионата Европы.



«Считаю, нам досталась добротная группа. Опять же, если сравнивать с другими. Но слабых команд на чемпионате Европы мы точно не увидим. Все сильные сборные приедут на турнир. Скажу точно, играть можно!



Главный фаворит в нашей группе?! На бумаге, естественно, Франция, а во всём остальном покажет и расставит всё на свои места футбольное поле и мяч. С Францией играли на юношеском чемпионате Европы U17. К сожалению, проиграли 0:1, но сейчас это совсем другая команда.



Не хочется оценивать наши шансы. Мы просто поедем в Словению в марте и сделаем своё дело. Наша задача номер один — выход из группы с первого места! Конечно, всё возможно, но минимум со второго обязаны попадать в плей-офф. Считаю, любую команду можно и нужно обыгрывать, неважно — Франция, Исландия или Дания. Мы точно не будем смотреть на бумагу и на фамилии! Мы выйдем и будем биться за победу! Нам всё по силам!» — цитирует Калугина пресс-служба РФС.

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