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Глебов — о жеребьёвке: у молодёжной сборной России должны быть мысли: «Мы — фавориты»

Глебов — о жеребьёвке: у молодёжной сборной России должны быть мысли: «Мы — фавориты»
Футбол / Сборная России 0

Полузащитник «Ростова» и молодёжной сборной России Данил Глебов прокомментировал итоги жеребьёвки финального раунда чемпионата Европы.

«Добротная группа, хорошие команды. На чемпионате Европы не может быть слабых команд. На этот турнир приедут лучшие молодежные сборные Старого Света на данный момент. Фаворитом никого не вижу. У нас в голове должны быть мысли: «Мы — фавориты». Мы поедем на Евро биться и сражаться» — цитирует Глебова пресс-служба РФС.

Напомним, сборная России попала в группу C. Соперниками российской сборной будут Исландия, Франция и Дания. Матчи групповой стадии будут проходить с 24 по 31 марта. В плей-офф выйдут команды, занявшие два первых места в турнирной таблице группы. Турнир будет проходить в Словении и Венгрии.

Сборная России вышла на чемпионат Европы, заняв первое место в своей отборочной группе. Россияне набрали 23 очка и на три очка опередили сборную Польши, занявшую второе место. В молодёжном чемпионате Европы Россия не участвовала с 2013 года.

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