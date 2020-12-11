Артём Голубев: на молодёжном чемпионате Европы каждая игра будет как последняя

Полузащитник «Уфы» и молодёжной сборной России Артём Голубев прокомментировал итоги жеребьёвки финального раунда чемпионата Европы.



«Мы очень долго ждали, когда же будет жеребьёвка и узнаем соперников по группе. Наконец-то всё стало известно! Эмоции только положительные. Не могу сказать, что это сборные какого-то другого уровня, по сравнению с нашими предыдущими соперниками. Но если команда пробилась на Евро, то это уже многое говорит об её уровне. Легко ни с кем не будет. На отборочном этапе все команды тоже бились.



Об этих молодёжных командах ещё ничего конкретного не знаю, в отличие от основных составов. Будет интересно с ними познакомиться, с их тактикой и игрой. Думаю, нам по силам выйти из этой группы. Спустя рукава никто там играть не будет, все будем биться. Перед сборной стоят самые высокие цели. Мы будем стараться выйти в плей-офф и пройти как можно дальше. Надеемся, всё получится.



С нетерпением буду ждать начала всего турнира. Какой-то конкретный матч или соперника выделять не хочу, это ведь чемпионат Европы. Здесь каждая игра будет как последняя. Хочется сыграть со всеми и показать свой максимум, чтобы команда добилась достойного результата», — цитирует Голубева пресс-служба РФС.



Напомним, сборная России попала в группу C, где соперниками российской сборной будут команды Исландии, Франции и Дании. Матчи групповой стадии будут проходить с 24 по 31 марта. В плей-офф выйдут команды, занявшие два первых места в турнирной таблице группы. Турнир будет проходить в Словении и Венгрии.

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