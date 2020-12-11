Моуринью отреагировал на недовольство Деле Алли

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью прокомментировал недовольство полузащитника Деле Алли во время матча заключительного, 6-го тура группового этапа Лиги Европы с «Антверпеном» (2:0).



Португальский специалист в ходе встречи использовал все пять замен, последнюю из которых осуществил на 68-й минуте. Находившийся в запасе Алли, осознав, что не выйдет на поле, ушёл в подтрибунное помещение. Впрочем, через некоторое время он вернулся и досмотрел матч.



«Давайте не убегать от реальности. Футболист на скамейке видит, что сделаны все пять замен, – конечно, он не счастлив. Я и не ждал, что он будет рад», — приводит слова Моуринью Goal.com.



«Тоттенхэм» набрал 13 очков и финишировал на первом месте в группе J. Вместе со «шпорами» в плей-офф вышел «Антверпен» (12).

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