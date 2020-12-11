Моуринью отреагировал на недовольство Деле Алли

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью прокомментировал недовольство полузащитника Деле Алли во время матча заключительного, 6-го тура группового этапа Лиги Европы с «Антверпеном» (2:0).
Португальский специалист в ходе встречи использовал все пять замен, последнюю из которых осуществил на 68-й минуте. Находившийся в запасе Алли, осознав, что не выйдет на поле, ушёл в подтрибунное помещение. Впрочем, через некоторое время он вернулся и досмотрел матч.
«Давайте не убегать от реальности. Футболист на скамейке видит, что сделаны все пять замен, – конечно, он не счастлив. Я и не ждал, что он будет рад», — приводит слова Моуринью Goal.com.
«Тоттенхэм» набрал 13 очков и финишировал на первом месте в группе J. Вместе со «шпорами» в плей-офф вышел «Антверпен» (12).
- 11 декабря 2020
-
12:40
-
12:23
-
12:07
-
11:49
-
11:32
-
11:27
-
11:22
-
11:13
-
10:57
-
10:44
-
10:29
-
10:20
-
10:16
-
10:10
-
10:03
-
09:55
-
09:53
-
09:43
-
09:00
-
08:12
-
07:27
-
06:30
-
05:58
-
05:39
-
05:04
-
04:52
-
04:27
-
04:00
-
03:40
-
03:18
-
03:02
-
02:50
-
02:31
-
02:18
-
02:08