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«Бавария» намерена летом купить защитника «Марселя»

«Бавария» намерена летом купить защитника «Марселя»
Футбол / Франция 0

«Бавария» проявляет интерес к защитнику «Марселя» Бубакару Камара, сообщает Sky Germany.

Мюнхенский клуб контактировал с 21-летним футболистом ещё минувшим летом, однако принял решение не спешить с предложением. По информации издания, «Бавария» планирует купить Бубакара после окончания этого сезона. Ожидается, что сумма трансфера составит от € 20 млн до € 30 млн.

Камара является воспитанником «Марселя», а за главную команду провансальцев выступает с 2016 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 11 матчах французской Лиги 1 (все – в основе) и получил 2 жёлтые карточки.

«Марсель», набрав 24 очка в 11 турах, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Франции, отставая от лидера первенства, «Пари Сен-Жермен», на 4 очка.

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