Зелимхан Бакаев – о матчах с «Сочи» и «Зенитом»: будет бой не на жизнь, а на смерть

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев поделился ожиданиями от предстоящих матчей 18-го и 19-го туров Российской Премьер-Лиги с «Сочи» и «Зенитом».
«Конечно, хочется победить в двух матчах и выйти на безоговорочное первое место. Но будет очень тяжело это сделать, «Сочи» и «Зенит» – это две очень сильные команды. Но мы приложим все усилия, чтобы выиграть эти игры, как бы тяжело ни было. У «Сочи» и «Зенита» классные и опытные игроки, так что это будет бой не на жизнь, а на смерть», – сказал Бакаев в интервью для пресс-службы «Спартака».
12 декабря «Спартаку» предстоит сыграть с «Сочи» в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.
В 19-м туре красно-белые встретятся с «Зенитом». Матч состоится 16 декабря на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Начало – в 20:00 мск.
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