Поль Погба намерен вернуться в «Ювентус»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба хочет покинуть команду в ближайшее время, сообщает The Times.
По информации издания, француз намерен вернуться в «Ювентус», если ему удастся сподвигнуть английский клуб на переговоры. В стане «старой синьоры» также хотели бы видеть Поля в составе. При этом на футболиста по-прежнему претендуют мадридский «Реал» и «Пари Сен-Жермен».
Погба защищал цвета «Ювентуса» с 2012 по 2016 год. В туринскую команду он перешёл из «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента, а впоследствии вернулся обратно за € 105 млн.
Ранее агент Мино Райола, представляющий интересы Погба, заявил, что Поль может вернуться в «Ювентус».
В нынешнем сезоне 27-летний хавбек провёл 8 матчей в английской Премьер-лиге и забил один гол.
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