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Избитый судья: на фото видно — у Широкова были шипы. А защита говорит, что их не было

Избитый судья: на фото видно — у Широкова были шипы. А защита говорит, что их не было
Футбол / РПЛ 0

Арбитр Никита Данченков рассказал о споре с защитой избившего его экс-полузащитника сборной России Романа Широкова, а также объяснил решение обратиться за помощью к известному адвокату Александру Добровинскому.

«На прошлом заседании возник спор, в какой обуви в тот день находился Широков. На фотографиях отчётливо видно — это «сороконожки» с маленькими резиновыми шипами. Но защита Широкова утверждает, что не было никаких шипов. Поймите, в Сокольниках невозможно играть без шипов, иначе придётся кататься по полю. На сегодняшнее заседание я принёс обувь как с шипами, так и без них.

Надеюсь, всё будет хорошо. Главное, что правда на нашей стороне. Как и говорил ранее, мировой не будет. Нужна помощь очень опытного человека, который является асом своего дела. Поэтому и обратился к Добровинскому. Он согласился помочь бесплатно. В этом деле важно добиться справедливого решения», — передаёт слова Данченкова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Видео нападения Широкова на Данченкова:

Известный адвокат Добровинский будет представлять интересы избитого Широковым судьи
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