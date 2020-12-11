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Аршак Корян: Денис Глушаков — топ. Он может вернуться в сборную России

Аршак Корян: Денис Глушаков — топ. Он может вернуться в сборную России
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Химок» Аршак Корян прокомментировал игру полузащитника подмосковного клуба Дениса Глушакова.

«Глушаков — топ. Конечно, может. Почему нет? Человек работает, старается, проявляет себя. Тут главное, чтобы это заметили в тренерском штабе сборной России. Я его не застал в «Локомотиве». Он уже ушёл, когда я тренировался на сборах с основой. В этом плане у нас больше «химкинская» связь. Глушаков на поле обычно себя ведёт. Если и пихает, то всегда по делу», — цитирует Коряна Sport24.

Сегодня, 11 декабря, состоится матч «Химки» — «Арсенал». Встреча 18-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Арена Химки» в Химках. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

«Химки», набрав 19 очков, занимают 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Арсенал» (14) располагается строчкой ниже.

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