Бруну Фернандеш в третий раз признан игроком месяца в АПЛ

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш был признан лучшим футболистом ноября в английской Премьер-лиге, сообщает пресс-служба лиги.



В голосовании 26-летний португалец опередил Бенджамина Чилвела («Челси»), Джека Грилиша («Астон Вилла»), Пьер-Эмиля Хёйберга («Тоттенхэм Хотспур»), Анжело Огбонну («Вест Хэм Юнайтед») и Джеймса Уорд-Прауса («Саутгемптон»).



В ноябре Фернандеш провёл за «Манчестер Юнайтед» 4 матча в чемпионате Англии, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу. «Красные дьяволы» в этот период победили «Саутгемптон» (3:2), «Вест Бромвич Альбион» (1:0) и «Эвертон» (3:1), а также уступили «Арсеналу» (0:1).

Видео гола Фернандеша «Саутгемптону»:

Для Бруну это уже третий приз игроку месяца за время выступления в Англии. За манкунианцев он играет с января этого года.



«Манчестер Юнайтед», набрав 19 очков в 10 турах, занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги, на 2 очка отставая от зоны Лиги чемпионов и на 5 – от лидеров первенства.