Бруну Фернандеш: буду счастлив выиграть АПЛ. У «Манчестер Юнайтед» есть шанс сделать это

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал победу в голосовании за лучшего футболиста английской Премьер-лиги по итогам ноября.



«Выиграть такой приз тяжело, так что я горд сделать это в третий раз. Я буду счастлив, когда выиграю Премьер-лигу. Когда приезжал в Англию, в такой большой клуб, ставил себе целью победу в чемпионате. Думаю, у нас есть шанс сделать это», — цитирует Фернандеша пресс-служба АПЛ.



В ноябре Фернандеш провёл за «Манчестер Юнайтед» 4 матча в чемпионате Англии, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу. «Красные дьяволы» в этот период победили «Саутгемптон» (3:2), «Вест Бромвич Альбион» (1:0) и «Эвертон» (3:1), а также уступили «Арсеналу» (0:1).

Видео гола Фернандеша «Саутгемптону»:

«Манчестер Юнайтед», набрав 19 очков в 10 турах, занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги, на 2 очка отставая от зоны Лиги чемпионов и на 5 – от лидеров первенства.