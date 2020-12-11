«Почему я должен слушать такую ахинею?» Уткин — об оценке тренерами игры сборной России

Известный блогер Василий Уткин объяснил, что его раздражает в игре сборной России под руководством главного тренера Станислава Черчесова.



«Я напомню, что являюсь последовательным черчесоскептиком. Меня раздражает не то, что команда провалилась этой осенью, и даже не то, что тренерский штаб проявил удивительный идиотизм в том, чтобы недооценить важность товарищеской встречи с Молдавией, победа над которой гарантировала попадание во вторую корзину жеребьёвки. Я не считаю попадание в корзину важным, потому что в конце концов это судьба любого гриба, он рано или поздно попадёт в корзину – не в первую, так во вторую, это во многом зависит от маршрута грибника. Но ведь само руководство сборной лично в лице Черчесова заявляло о том, что нам важно попасть во вторую корзину, и в результате допустило такой идиотический просчёт.



Но дело всё равно даже не в этом. Дело в том, что команда не играет, используя возможности того поколения футболистов, которое у нас есть. Она играет пяточно, от обороны, сидя большую часть любого матча широкой задницей у своих ворот. И при этом ещё гордится почему-то количеством спринтов, которые на самом деле характеризуют отнюдь не то, что турниры сборных гораздо сложнее, чем чемпионат России или даже Лига чемпионов, а то, что между линиями постоянно возникают разрывы, которые приходится компенсировать за счёт этих самых спринтов. И, чёрт возьми, почему я всё время должен слушать такую ахинею? Где и когда вы могли прочитать, чтобы Йоахим Лёв говорил о спринтах, чтобы Юрген Клопп говорил о спринтах, чтобы вообще какой-то приличный человек нёс такую ахинею, чтобы охарактеризовать игру своей команды? Вы на табло видели хотя бы один раз, чтобы итог матча определялся по такому странному показателю? Я вот никогда не видел. Даже если не смотреть на табло, я уверен, что там это просто никогда не отобразится», — сказал Уткин в ролике на своём YouTube-канале.

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