«Когда я приду, заставлю вас побегать». Капелло передал послание Марадоне и Росси

Бывший тренер сборной России Фабио Капелло передал трогательное послание Диего Марадоне и Паоло Росси.
«Мои мысли переносятся от тренировочного поля «Ювентуса» к человеку, которого я встретил позже, когда мы работали вместе на телевидении. Паоло, ты тренируешься? Вам там весело с Диего? Тренируйтесь лучше – когда я приду, то заставлю вас побегать», – цитирует 74-летнего Капелло Sportfair.
Марадона умер 25 ноября в результате острого отёка лёгких, который был вызван хронической сердечной недостаточностью. В сердце Марадоны обнаружили дилатационную кардиомиопатию — патологию, приводящую к увеличению камер сердца и имеющую множество причин. Сердце Марадоны было в два раза больше обычного и было сохранено для изучения. Паоло Росси скончался 9 декабря в возрасте 64 лет. Причиной смерти стал рак лёгких.
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