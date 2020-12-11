Прокурор потребовал от 5 до 15 лет тюрьмы для болельщиков из России, избивших англичанина

Прокурор потребовал от 5 до 15 лет тюремного заключения в отношении россиян Михаила Ивкина и Павла Косова, обвиняемых в нападении на английского фаната на Евро-2016 в Марселе.



«Прокурор требует 5 лет тюрьмы в отношении Михаила Ивкина и от 14 до 15 лет в отношении Павла Косова», — цитирует адвоката Ивкина Жюльена Пинелли «Р-Спорт».



Напомним, 7 декабря в Буше-дю-Рон начался суд над российскими болельщиками Михаилом Ивкиным и Павлом Косовым. Фанаты были задержаны в феврале 2018 года в Мюнхене по запросу французских властей. Спустя некоторое время они были доставлены во французскую тюрьму, где содержатся уже на протяжении двух лет. Болельщики обвиняются в нападении на английского фаната Эндрю Бэйча во время чемпионата Европы 2016 года.

«Были там, чтобы убить». Адвокат фаната из Англии — о российских болельщиках на Евро-2016