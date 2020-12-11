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РФС аннулировал результат договорного матча Кубка России «Чайка» — «Армавир»

РФС аннулировал результат договорного матча Кубка России «Чайка» — «Армавир»
Футбол / Кубок России 0

Российский футбольный союз на своём сайте объявил итоги заседания Контрольно-дисциплинарного комитета, на котором были приняты решения по матчу 1/32 финала Кубка России сезона-2018/2019 «Чайка» — «Армавир», состоявшемуся 22 августа 2018 года.

«Согласно абзацу 2 части 2 статьи 124.2 Дисциплинарного регламента РФС аннулировать результат договорного матча «Чайка» — «Армавир», присудить поражение ФК «Чайка» п. Песчанокопское в указанном матче со счётом 0:3, присудить победу ФК «Армавир» г. Армавир в матче со счётом 3:0», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что судьи Максим Матюнин и Антон Качанов отстранены от назначений на матчи. Причиной отстранения стала проверка в отношении арбитров, которых заподозрили в организации договорных матчей. Впоследствии первого исключили из списка судей РФС, а сегодня решением КДК он был пожизненно отстранён от футбольной деятельности.

РФС пожизненно отстранил судью от футбола за организацию договорного матча
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