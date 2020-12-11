Суд по делу Романа Широкова перенесён на 18 декабря

Судебное заседание по делу бывшего футболиста сборной России Романа Широкова, избившего арбитра Никиту Данченкова, вновь перенесено, передаёт корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович. Заседание пройдёт 18 декабря и начнётся в 14:00 мск.



10 августа Широков принял участие в матче любительских команд «Матч ТВ» и «Ничего Обычного». В одном из эпизодов Роман посчитал, что на нём нарушили правила в штрафной площади. Арбитр Данченков решил не назначать пенальти, и Широков начал оскорблять и угрожать ему. Судья показал красную карточку, после чего игрок избил его. Данченков обратился в суд.



Стало известно, что известный юрист Александр Добровинский будет представлять интересы избитого Романом Широковым судьи Никиты Данченкова.

Известный адвокат Добровинский будет представлять интересы избитого Широковым судьи