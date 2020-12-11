В РФС объяснили решения по итогам расследования договорного матча «Чайка» — «Армавир»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц прокомментировал решения департамента по итогам расследования событий в матче 1/32 финала Кубка России сезона-2018/2019 «Чайка» — «Армавир», состоявшемся 22 августа 2018 года.



«Сегодня состоялось заседание КДК, на котором были рассмотрены материалы проверки департамента защиты игры РФС по матчу «Чайка» — «Армавир» о наличии признаков его договорного характера.



КДК РФС на основе представленных доказательств установил, что действующий на тот момент исполнительный директор ФК «Чайка» Олег Баян до матча вступил в сговор с судьёй Максимом Матюниным, результатом которого стало предвзятое судейство в матче со стороны последнего. Арбитром был допущен ряд результативных ошибок в пользу «Чайки», что отразилось в низкой оценке работы судейской бригады матча со стороны инспектора. Впоследствии главным судьёй матча были незаконно получены денежные средства от Олега Баяна. В итоге КДК установил договорной характер указанного матча и в соответствии с Дисциплинарным регламентом РФС принял решение пожизненно запретить осуществлять любую связанную с футболом деятельность Баяну и Матюнину, а также аннулировать результат того матча, присудив ФК «Чайка» (Песчанокопское) техническое поражение со счётом 0:3», — цитирует Григорьянца пресс-служба РФС.

РФС пожизненно отстранил судью от футбола за организацию договорного матча