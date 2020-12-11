Свидетель Горчаханов: со стороны Широкова не было никакого покушения. Для меня это смешно

Али Горчаханов, свидетель по делу бывшего футболиста сборной России Романа Широкова, избившего арбитра Никиту Данченкова, поделился мнением о ситуации.
«Такое дело обсуждать 3-4 месяца, как будто никаких других проблем нет. По решению судьи ничего не слышал. Единственное, что меня напрягает: мы приехали сюда в 14:00 и два часа обсуждали события, которые происходили четыре месяца назад. Было ли покушение? Не было никакого покушения. Кто-то кого-то ударил, а сейчас обсуждают это, как будто других проблем нет. Для меня это смешно», — передаёт слова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
10 августа Широков принял участие в матче любительских команд «Матч ТВ» и «Ничего Обычного». В одном из эпизодов Роман посчитал, что на нём нарушили правила в штрафной площади. Арбитр Данченков решил не назначать пенальти, и Широков начал оскорблять и угрожать ему. Судья показал красную карточку, после чего игрок избил его. Данченков решил обратиться в суд.
- 11 декабря 2020
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