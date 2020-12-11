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АПЛ подтвердила, что Моуринью признан тренером месяца. Жозе сообщил об этом раньше времени

АПЛ подтвердила, что Моуринью признан тренером месяца. Жозе сообщил об этом раньше времени
Футбол / Англия 0

Английская Премьер-лига на своём официальном сайте объявила, что главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью был признан лучшим специалистом месяца в чемпионате.

В голосовании португалец опередил Фрэнка Лэмпарда («Челси»), Дэвида Мойеса («Вест Хэм Юнайтед») и Уле-Гуннара Сульшера («Манчестер Юнайтед»).

В прошлом месяце «Тоттенхэм» победил «Брайтон энд Хоув Альбион» (2:1), «Вест Бромвич Альбион» (1:0) и «Манчестер Сити» (2:0), а также сыграл вничью с «Челси» (0:0). После 11 туров подопечные Моуринью занимают первое место в турнирной таблице чемпионата Англии, опережая «Ливерпуль» по дополнительным показателям.

Напомним, Моуринью сообщил о том, что получил приз, раньше, чем пресс-служба Премьер-лиги. Наставник «шпор» выложил видео, где сидит за столом с наградой и своими помощниками и общается по видеосвязи с представителем лиги.

Видео: спойлер от Моуринью.

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