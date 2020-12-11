Зинедин Зидан: «Атлетико» — фаворит Ла Лиги. Они доказывают это на поле

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от предстоящего матча 13-го тура чемпионата Испании с «Атлетико».



«Как всегда, игра складывается из большого количества аспектов. Мы провели хороший матч в Лиге чемпионов и хотим думать о завтрашнем дне. Нас ждёт хороший матч, это дерби. Мы хотим выйти на поле, потому что нам нравятся такие встречи.В чемпионате Испании каждый матч можно назвать финалом. Это ещё одна возможность показать, что мы представляем собой как команда, что мы и сделали в Лиге чемпионов.



«Атлетико» — фаворит Ла Лиги. Они доказывают это на поле. Сегодня они лидируют в турнирной таблице, да и всегда были конкурентоспособной командой. Мы знаем соперника», – цитирует Зидана Marca.

Зинедин Зидан достиг отметки в 150 побед в качестве главного тренера «Реала»