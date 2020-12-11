Адвокат Данченкова: Широков взял себя в руки, рот не открывает. Но мириться уже поздно

Адвокат Александр Островский, представляющий интересы арбитра Никиты Данченкова вместе с Артуром Рамазановым, рассказал, как прошло заседание по делу бывшего футболиста сборной России Романа Широкова, от которого пострадал его подзащитный.
«Заседание прошло в рабочем режиме. У свидетелей немного расплылись очертания событий, но суд восстанавливал их, оглашая показания, данные свидетелями на следствии. Процесс идёт вполне дружелюбно. Мы ожидали худшего в силу несдержанности Романа.
Широков взял себя в руки: рот не открывает, ведёт себя тихо и культурно. Но это не повод для примирения. Можно смягчить вину, но мириться уже поздно. Роман старается не вызвать к себе отрицательных эмоций со стороны прокурора и судьи.
Свидетели при Широкове не хотели рассказывать все подробности. Но по нашей просьбе и по заявлениям прокурора судья оглашал их показания на следствии — свидетели всё подтверждали.
Али — скромный герой судебного процесса. Он спас обоих. Широков бы сидел и ждал приговора под следствием, потому что второй удар мог означать или убийство, или тяжкие телесные повреждения.
Хотелось бы отметить параллель двух ситуаций: в Чечне был избит русский арбитр, а в Москве чеченский вратарь спасает жизнь русскому арбитру», — передаёт слова Островского корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
- 11 декабря 2020
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