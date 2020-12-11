Арбитр Максим Матюнин получил взятку в размере 200 тыс. рублей от директора «Чайки»

Арбитр Максим Матюнин получил взятку в размере 200 тыс. рублей от исполнительного директора «Чайки» Олега Баяна за обеспечение необходимого «Чайке» результата в матче 1/32 финала Кубка России по футболу сезона-2018/2019 c «Армавиром». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Другой собеседник отметил, что Баян лично переводил средства на карту девушки Матюнина по имени Любовь.

«Сумма была отправлена после игры «Чайки» и «Армавира». У РФС имеются данные, которые подтверждают, что деньги были обещаны судье за выход команды в следующий этап Кубка России», – добавил собеседник.

При этом, по словам источника «Чемпионата», судейская бригада отрицает факт получения взятки.

«У РФС есть информация, что матч «Чайки» и «Армавира» не единственная игра, где представители «Чайки» стимулировали судей», – рассказал другой источник, знакомый с ситуацией.

Исполнительный директор «Чайки» Баян на заседание КДК не явился. «Чемпионат» обратился за комментариями к представителям «Чайки» и РФС.