Адвокат Широкова — о Добровинском: это позорище, смешной пенсионер, но не более того

Роман Лялин, адвокат бывшего полузащитника сборной России Романа Широкова, прокомментировал привлечение к делу адвоката Александра Добровинского. Юрист будет представлять интересы судьи Никиты Данченкова, которого избил Широков.
«Добровинский не может быть адвокатом, потому что лишён статуса. Это пенсионер-юрист, которого привлекли по доверенности или по заявлению.
Привлечение Добровинского — пиар. Ему на старости лет надо показать, что он ещё в состоянии в каком бы то ни было качестве по каким бы то ни было основаниям принимать участие. Если им нужна поддержка юриста пенсионера, который не владеет в достаточной мере нормами права РФ — это право потерпевших. После того, как он в процессе с известным нам Ефремовым попросил привести свидетелей в присяге — этот человек перестал для меня быть не только адвокатам, но и юристом нормальным. Это позорище. Смешной пенсионер, но не более того»», — передаёт слова Лялина корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
10 августа Широков принял участие в матче любительских команд «Матч ТВ» и «Ничего Обычного». В одном из эпизодов Роман посчитал, что на нём нарушили правила в штрафной площади. Арбитр Данченков решил не назначать пенальти, и Широков начал оскорблять и угрожать ему. Судья показал красную карточку, после чего игрок избил его. Данченков обратился в суд.
- 11 декабря 2020
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