Адвокат Широкова — об избитом арбитре: получил в глаз и получил, что теперь-то?

Роман Лялин, адвокат бывшего полузащитника сборной России Романа Широкова, рассказал, как прошло заседание по делу его подзащитного об избиении арбитра Никиты Данченкова.

«Сегодня выяснилось, что их свидетели теряются в показаниях. Они даже не могут чётко указать, в какой обуви был Роман Широков. Мне пришлось настаивать на том, чтобы показывали фотографии. Перепутать фирму производителя Nike и аdidas — глуповато. Там действительно нет шипов, о которых они изначально заявляли и кричали, что их хотят убить. Это глупо и позорно.



Что касается силы удара, сегодня Данченко об этом ничего не говорил. Есть видео, на котором он неквалифицированно и недобросовестно оценил игровой момент, что признано судейским и футбольным сообществом. Это очевидно. Он не признаёт очевидный факт. Если Роман признаёт содеянное как недостойный поступок и правонарушение, то вызывающий сомнения в своём мужском начале судья даже не может признать очевидный факт, что он неквалифицированно или умышленно неквалифицированно осудил игровой момент. Пусть он за всех судей, как он говорит, пытается поддержать свои обвинения. Получил в глаз и получил, что теперь-то?» — передаёт слова Лялина корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.