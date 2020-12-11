Мирзов пропустит матч с «Арсеналом» из-за болезни

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов не примет участия в матче 18-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом» из-за болезни, сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией. При этом тест на коронавирус у игрока отрицательный.

Встреча состоится сегодня, 11 декабря. Начало — в 19:00 мск.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Иваном Сиденковым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистент Дмитрий Жвакин (Санкт-Петербург) и Денис Березнов (Москва). Резервный рефери — Евгений Турбин (Дмитров).

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Химки» — «Арсенал».

«Химки», набрав 19 очков, занимают 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Арсенал» (14) располагается строчкой ниже.