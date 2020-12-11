Мирзов пропустит матч с «Арсеналом» из-за болезни
Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов не примет участия в матче 18-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом» из-за болезни, сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией. При этом тест на коронавирус у игрока отрицательный.
Встреча состоится сегодня, 11 декабря. Начало — в 19:00 мск.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Иваном Сиденковым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистент Дмитрий Жвакин (Санкт-Петербург) и Денис Березнов (Москва). Резервный рефери — Евгений Турбин (Дмитров).
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Химки» — «Арсенал».
«Химки», набрав 19 очков, занимают 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Арсенал» (14) располагается строчкой ниже.
«Химки» — «Арсенал»: прямой эфир матча начнётся в 19:00
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