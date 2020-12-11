«ПСЖ» не продаст Неймара менее чем за € 100 млн
«Пари Сен-Жермен» не расстанется с бразильским нападающим Неймаром менее чем за € 100 млн, сообщает Sport.es со ссылкой на L'Équipe.
По данным источника, кандидаты на пост президента «Барселоны», которые собирались вернуть бразильца в клуб, уведомлены о предполагаемой стоимости перехода. Сообщается, что парижский клуб планирует продлить контракт с Неймаром, как и с нападающим Киллианом Мбаппе, однако переговоры ещё не начались.
Напомним, контракт Неймара с «ПСЖ» рассчитан до лета 2022 года. Бразилец перешёл в парижский клуб из «Барселоны» летом 2017 года. Сумма трансфера составила рекордные € 222 млн, которые были прописаны в контракте бразильского форварда с каталонским клубом в качестве отступных.
Глава «ПСЖ»: Неймар и Мбаппе хотят остаться в клубе. Уверен в успешном исходе переговоров
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