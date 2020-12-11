Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Динамо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«ПСЖ» не продаст Неймара менее чем за € 100 млн

«ПСЖ» не продаст Неймара менее чем за € 100 млн
Футбол / Франция 0

«Пари Сен-Жермен» не расстанется с бразильским нападающим Неймаром менее чем за € 100 млн, сообщает Sport.es со ссылкой на L'Équipe.

По данным источника, кандидаты на пост президента «Барселоны», которые собирались вернуть бразильца в клуб, уведомлены о предполагаемой стоимости перехода. Сообщается, что парижский клуб планирует продлить контракт с Неймаром, как и с нападающим Киллианом Мбаппе, однако переговоры ещё не начались.

Напомним, контракт Неймара с «ПСЖ» рассчитан до лета 2022 года. Бразилец перешёл в парижский клуб из «Барселоны» летом 2017 года. Сумма трансфера составила рекордные € 222 млн, которые были прописаны в контракте бразильского форварда с каталонским клубом в качестве отступных.

Глава «ПСЖ»: Неймар и Мбаппе хотят остаться в клубе. Уверен в успешном исходе переговоров
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020