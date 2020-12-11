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ФИФА назвала тройку претендентов на титул лучшего игрока года

ФИФА назвала тройку претендентов на титул лучшего игрока года
Футбол / Лига чемпионов 0

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала список из трёх игроков, которые претендуют на приз лучшему футболисту 2020 года.

За престижный титул поборются капитан «Барселоны» Лионель Месси, форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду и нападающий «Баварии» Роберт Левандовски.

Запись можно посмотреть в «твиттере» ФИФА.

Церемония ФИФА The Best-2020 состоится 17 декабря и пройдёт в онлайн-формате. Это вызвано сложившейся в мире сложной эпидемиологической обстановкой. Голосование за лучших игроков стартовало 25 ноября и завершилось 9 декабря.

В 2019 году лучшим футболистом мира был признан нападающий «Барселоны» Лионель Месси.

Награда ФИФА отличается от приза «Золотой мяч», который вручает французское издание France Football. В 2020 году журнал решил не выбирать лучшего игрока.

ФИФА объявила имена номинантов на приз лучшему футболисту года
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