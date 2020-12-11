ФИФА назвала тройку претендентов на титул лучшего игрока года

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала список из трёх игроков, которые претендуют на приз лучшему футболисту 2020 года.

За престижный титул поборются капитан «Барселоны» Лионель Месси, форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду и нападающий «Баварии» Роберт Левандовски.

Запись можно посмотреть в «твиттере» ФИФА.

Церемония ФИФА The Best-2020 состоится 17 декабря и пройдёт в онлайн-формате. Это вызвано сложившейся в мире сложной эпидемиологической обстановкой. Голосование за лучших игроков стартовало 25 ноября и завершилось 9 декабря.



В 2019 году лучшим футболистом мира был признан нападающий «Барселоны» Лионель Месси.

Награда ФИФА отличается от приза «Золотой мяч», который вручает французское издание France Football. В 2020 году журнал решил не выбирать лучшего игрока.