«Лидс» — «Вест Хэм»: онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00
Сегодня, 11 декабря, состоится матч 12-го тура английской Премьер-лиги «Лидс Юнайтед» — «Вест Хэм Юнайтед». Встреча пройдёт на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе. Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Лидс Юнайтед» — «Вест Хэм Юнайтед».
Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Ассистенты — Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. Резервный рефери — Даррен Ингланд.
«Лидс» в 11 матчах набрал 14 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Вест Хэм» (17) — на восьмом месте. Лидером соревнований является «Тоттенхэм Хотспур», в 11 встречах набравший 24 очка. В тройку лидеров турнира входят «Ливерпуль» (24) и лондонский «Челси» (22).
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