ФИФА назвала тройку номинантов на приз лучшему тренеру года, Бьельса остался в списке
Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала список из трёх человек, которые претендуют на приз лучшему тренеру 2020 года.
За престижную награду поборются тренеры «Баварии» Ханс-Дитер Флик, «Ливерпуля» Юрген Клопп и «Лидс Юнайтед» Марсело Бьельса.
В минувшем сезоне Флик с «Баварией» оформил требл, выиграв чемпионат и Кубок Германии, а также Лигу чемпионов. Клопп впервые за 30 лет привёл «Ливерпуль» к титулу чемпиона Англии, а Бьельса спустя 16 лет вернул «Лидс» в АПЛ.
Церемония ФИФА The Best 2020 состоится 17 декабря и пройдёт в онлайн-формате. Это вызвано сложившейся в мире сложной эпидемиологической обстановкой из-за пандемии коронавируса. Голосование за лучших тренеров стартовало 25 ноября и завершилось 9 декабря.
ФИФА назвала номинантов на приз лучшему тренеру года. В список попал Марсело Бьельса
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