Давид Алаба попал в сферу интересов «Челси»

Защитник «Баварии» Давид Алаба попал в сферу интересов лондонского «Челси».



По сообщениям ESPN, «аристократы» намерены побороться за 28-летнего австрийца с мадридским «Реалом» и «ПСЖ». Синие попросили представителей игрока сообщать о том, как будет развиваться ситуация. Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард в свою очередь не против усилить оборону команды именно Алабой. Также австриец способен сыграть в опорной зоне, что тоже может пригодиться лондонцам.



Давид Алаба, находящийся в мюнхенском клубе с 2008 года, до сих пор не сумел договориться с «Баварией» о продлении контракта. Его нынешнее соглашение истекает 30 июня 2021 года. Портал Transfermark оценивает 28-летнего игрока в € 65 млн.

В нынешнем сезоне Бундеслиги австриец провёл 9 матчей, в которых отличился одним забитым мячом.