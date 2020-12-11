Рууд Гуллит будет ведущим церемонии награждения лучших игроков по версии ФИФА

Британская журналистка Решмин Чоудхури и бывший игрок «Милана» и сборной Нидерландов Рууд Гуллит станут ведущими церемонии награждения лучших футболистов 2020 года по версии ФИФА, сообщает пресс-служба федерации на официальном сайте.

Церемония ФИФА The Best 2020 состоится 17 декабря и пройдёт в онлайн-формате. Это вызвано сложившейся в мире сложной эпидемиологической обстановкой. Голосование за лучших игроков и тренеров стартовало 25 ноября и завершилось 9 декабря.

Награда ФИФА отличается от приза «Золотой мяч», который вручает французское издание France Football. В 2020 году журнал решил не выбирать лучшего игрока. В 2019 году лучшим футболистом мира был признан нападающий «Барселоны» Лионель Месси.