Роджерс: Варди — один из лучших нападающих Европы

Главный тренер «Лестер Сити» Брендан Роджерс в преддверии матча 12-го тура АПЛ с «Брайтон энд Хоув Альбион» отметил важность для «лис» нападающего Джейми Варди.



«Ты должен дать понять игроку, что веришь в него. Джейми — нападающий, которым я всегда восхищался. Во время наших стремительных атак мы стараемся как можно быстрее доставлять ему мяч.



Наша задача — вовремя замечать его рывки и снабжать его передачами. В мировом футболе на данный момент практически нет игроков, кто играл бы в подобном стиле лучше, чем Варди.



Я преданный фанат его талантов, и он знает об этом. У Варди есть характер, а мой идеальный футболист обязательно обладает этим качеством. Смотря на его игру, мы всегда стремимся показать высокое качество игры и помочь одному из лучших нападающих Европы», — приводит слова североирландского специалиста BBC.



Сегодня, 11 декабря, Джейми Варди исполнилось 33 года.



Матч «Лестер» — «Брайтон» состоится послезавтра, 13 декабря. Начало — в 22:15 мск.

«Единственная разумная реакция на радужные флажки». Варди оскорбил ЛГБТ-движение? Такое празднование гола в Европе могут не понять.