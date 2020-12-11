Роджерс: Варди — один из лучших нападающих Европы

Главный тренер «Лестер Сити» Брендан Роджерс в преддверии матча 12-го тура АПЛ с «Брайтон энд Хоув Альбион» отметил важность для «лис» нападающего Джейми Варди.
«Ты должен дать понять игроку, что веришь в него. Джейми — нападающий, которым я всегда восхищался. Во время наших стремительных атак мы стараемся как можно быстрее доставлять ему мяч.
Наша задача — вовремя замечать его рывки и снабжать его передачами. В мировом футболе на данный момент практически нет игроков, кто играл бы в подобном стиле лучше, чем Варди.
Я преданный фанат его талантов, и он знает об этом. У Варди есть характер, а мой идеальный футболист обязательно обладает этим качеством. Смотря на его игру, мы всегда стремимся показать высокое качество игры и помочь одному из лучших нападающих Европы», — приводит слова североирландского специалиста BBC.
Сегодня, 11 декабря, Джейми Варди исполнилось 33 года.
Матч «Лестер» — «Брайтон» состоится послезавтра, 13 декабря. Начало — в 22:15 мск.
- 11 декабря 2020
-
20:20
-
20:17
-
20:17
-
20:03
-
20:00
-
19:52
-
19:48
-
19:40
-
19:37
-
19:30
-
19:29
-
19:24
-
19:20
-
19:18
-
19:08
-
18:53
-
18:50
-
18:46
-
18:35
-
18:16
-
18:14
-
18:04
-
18:03
-
17:50
-
17:49
-
17:42
-
17:33
-
17:25
-
17:21
-
17:15
-
16:56
-
16:55
-
16:50
-
16:44
-
16:43