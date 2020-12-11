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Роджерс: Варди — один из лучших нападающих Европы

Роджерс: Варди — один из лучших нападающих Европы
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Лестер Сити» Брендан Роджерс в преддверии матча 12-го тура АПЛ с «Брайтон энд Хоув Альбион» отметил важность для «лис» нападающего Джейми Варди.

«Ты должен дать понять игроку, что веришь в него. Джейми — нападающий, которым я всегда восхищался. Во время наших стремительных атак мы стараемся как можно быстрее доставлять ему мяч.

Наша задача — вовремя замечать его рывки и снабжать его передачами. В мировом футболе на данный момент практически нет игроков, кто играл бы в подобном стиле лучше, чем Варди.

Я преданный фанат его талантов, и он знает об этом. У Варди есть характер, а мой идеальный футболист обязательно обладает этим качеством. Смотря на его игру, мы всегда стремимся показать высокое качество игры и помочь одному из лучших нападающих Европы», — приводит слова североирландского специалиста BBC.

Сегодня, 11 декабря, Джейми Варди исполнилось 33 года.

Матч «Лестер» — «Брайтон» состоится послезавтра, 13 декабря. Начало — в 22:15 мск.

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