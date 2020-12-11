Фанаты призвали УЕФА наказать Демба Ба за расизм, он называл белых людей белыми

Нападающий «Истанбул Башакшехир» Демба Ба, который активнее всех спорил с румынскими арбитрами в начале скандального матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:5), подвергся нападкам со стороны фанатов в социальных сетях.

Один из судей во время общения с коллегами назвал помощника главного тренера «Истанбула» Пьера Вебо чёрным. После этого Ба подбежал к арбитру и начал его допрашивать. «Вы никогда не говорите: „Этот белый парень“, а говорите: „Этот парень“. Так почему же, когда вы указываете на чернокожего парня, вам обязательно нужно сказать „Этот чёрный парень“?» — говорил тогда форвард с повышенной интонацией.

Оказалось, что 2 апреля 2020 года Ба оставил неоднозначную запись в «Твиттере»: «Добро пожаловать на Запад, где белые люди думают, что они настолько превосходят остальных, что расизм и бессилие становятся обычным явлением. ПОРА ВОССТАТЬ».

Под этим старым постом появилось множество новых комментариев. Люди из разных стран обвиняют футболиста в расизме и призывают УЕФА наказать его.

«Настоящий расизм игнорируется. УЕФА?» — написал один из болельщиков.

«УЕФА должен пожизненно дисквалифицировал Ба за разжигание расовой ненависти», — добавил другой болельщик.

«Называть чёрного чёрным нельзя. Матч Лиги чемпионов могут остановить только из-за этого. С другой стороны, чёрному можно называть белых белыми… Безумная логика», — отметил пользователь «Твиттера».

«Ну что, Демба Ба. Как ты посмел написать „белый“ в „Твиттере“?» — обратился к футболисту франкоговорящий человек.

«Вот иди и играй за африканскую команду», — добавил другой болельщик.

«Что? „Белые“? Вор кричит: „Держи вора!“ — констатировал ещё один пользователь „Твиттера“.