Сульшер — о Погба: на меня не влияют слова чьих-либо представителей

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер перед матчем 12-го тура с «Манчестер Сити» ответил на вопрос о будущем полузащитника «красных дьяволов» Поля Погба.



«Я каждый день общаюсь со своими игроками и Поль Погба не исключение. Наибольшее разочарование этой недели — вылет из Лиги чемпионов. А всё, что говорят чьи-либо представители, не может повлиять на меня и на наш клуб. Я сказал об этом всё, что хотел,» — цитирует норвежского специалиста BBC.



Поль Погба перешёл в «Манчестер Юнайтед» из туринского «Ювентуса» летом 2016 года за € 105 млн.



В нынешнем сезоне 27-летний француз провёл 8 матчей в английской Премьер-лиге и забил 1 гол.

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» состоится завтра, 12 декабря. Начало – в 20:30 мск.



В турнирной таблице АПЛ «МЮ» занимает шестое место, набрав 19 очков в 10 матчах. «Горожане» (18) — на седьмом месте.