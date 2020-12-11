Источник: игрок «ЧФР» сказал французскому судье: «Ты же считаешь нас цыганами, верно?»

Румынский журналист Эмануэль Рошу утверждает, что во время матча 6-го тура Лиги Европы «Янг Бойз» — «ЧФР Клуж» (2:1) один из футболистов гостей обвинил французского судью Бенуа Бастьена в расизме.
По данным источника, после пенальти на 93-й минуте один из футболистов румынского клуба поговорил с судьёй на повышенных тонах. «Ты считаешь нас цыганами, верно?» — якобы заорал неназванный футболист.
Из-за поражения «Клуж» не смог выйти в плей-офф турнира. До 93-й минуты гости выигрывали со счётом 1:0. Победа позволила бы румынскому клубу выйти в следующую стадию турнира.
Ранее расистский скандал произошёл на матче 6-го тура Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Истанбул Башакшехир» (5:1). Один из румынских арбитров назвал ассистента главного тренера стамбульцев Пьеро Вебо «чёрным». После этого команды покинули поле, обвинив судью в расизме. При этом утверждалось, что кто-то из представителей турецкого клуба назвал румынских арбитров цыганами.
- 11 декабря 2020
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