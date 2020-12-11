Ван Перси: переходил в «Манчестер Юнайтед», чтобы выигрывать титулы

Бывший форвард сборной Нидерландов Робин ван Перси рассказал о причинах перехода из лондонского «Арсенала» в «Манчестер Юнайтед».
«В какой-то момент я почувствовал себя призванным сказать, что «Арсенал» может улучшиться, для того чтобы выиграть Премьер-лигу. Я понимал, что нам не хватает менталитета победителя, и попросил Арсена Венгера подписать Джорджо Кьеллини. Я играл против него несколько раз и почувствовал на себе, что он настоящий победитель.
На мой взгляд, «канониры» были не на том уровне, чтобы по-настоящему побороться за титул чемпиона Англии.
Мой переход из «Арсенала» в «Манчестер Юнайтед» до сих пор остаётся чувствительной темой в Англии.
Я хотел побеждать и выигрывать титулы. И ради этого мне пришлось рискнуть», – цитирует ван Перси Goal.com.
Ван Перси переехал на «Олд Траффорд» летом 2012 года и в первый же сезон в составе манкунианцев стал победителем АПЛ.
- 11 декабря 2020
-
21:49
-
21:44
-
21:43
-
21:28
-
21:18
-
21:08
-
21:02
-
21:00
-
20:53
-
20:45
-
20:20
-
20:17
-
20:17
-
20:03
-
20:00
-
19:52
-
19:48
-
19:40
-
19:37
-
19:30
-
19:29
-
19:24
-
19:20
-
19:18
-
19:08
-
18:53
-
18:50
-
18:46
-
18:35
-
18:16
-
18:14
-
18:04
-
18:03
-
17:50
-
17:49