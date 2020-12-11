Ван Перси: переходил в «Манчестер Юнайтед», чтобы выигрывать титулы

Бывший форвард сборной Нидерландов Робин ван Перси рассказал о причинах перехода из лондонского «Арсенала» в «Манчестер Юнайтед».



«В какой-то момент я почувствовал себя призванным сказать, что «Арсенал» может улучшиться, для того чтобы выиграть Премьер-лигу. Я понимал, что нам не хватает менталитета победителя, и попросил Арсена Венгера подписать Джорджо Кьеллини. Я играл против него несколько раз и почувствовал на себе, что он настоящий победитель.



На мой взгляд, «канониры» были не на том уровне, чтобы по-настоящему побороться за титул чемпиона Англии.



Мой переход из «Арсенала» в «Манчестер Юнайтед» до сих пор остаётся чувствительной темой в Англии.

Я хотел побеждать и выигрывать титулы. И ради этого мне пришлось рискнуть», – цитирует ван Перси Goal.com.



Ван Перси переехал на «Олд Траффорд» летом 2012 года и в первый же сезон в составе манкунианцев стал победителем АПЛ.

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