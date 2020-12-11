«Химки» обыграли «Арсенал» и довели беспроигрышную серию до пяти матчей
В Химках завершился матч 18-го тура РПЛ. «Химки» на своём поле обыграли тульский «Арсенал» со счётом 1:0.
Единственный мяч в этой встрече, на 12-й минуте, забил Илья Кухарчук. После этого «Арсенал» активно атаковал и нанес 15 ударов по воротам соперника, но так и не смог уйти от поражения.
«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча «Химки» — «Арсенал».
«Химки» не проигрывают уже в пяти последних матчах в РПЛ. Подмосковный клуб набрал 22 очка и поднялся на 11-е место в турнирной таблице. «Арсенал» довёл безвыигрышную серию до семи матчей. Туляки, набрав 14 очков, занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ.
В следующем туре «Химки» будут принимать «Локомотив», а «Арсенал» сыграет в гостях с «Ротором».
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