Златан Ибрагимович, скорее всего, пропустит ещё один матч «Милана»

Шведский форвард «Милана» Златан Ибрагимович, скорее всего, пропустит матч 11-го тура чемпионата Италии с «Пармой», сообщает Football Italia со ссылкой на Calciomercato.com.
По данным источника, нападающий до сих пор не вернулся к занятиям в общей группе и продолжает тренироваться индивидуально.
Напомним, 39-летний шведский форвард получил травму в матче Серии А с «Наполи» (3:1), который состоялся 22 ноября.
Матч «Милан» — «Парма» пройдёт 13 декабря. Начало — в 22:45 мск.
Ибрагимович в начале этого года вернулся в «Милан», за который выступал с 2010 по 2012 год. В нынешнем сезоне Златан принял участие в 10 матчах, забил 11 голов и отдал 2 результативные передачи. В ходе своей карьеры нападающий защищал также цвета «Мальмё», «Аякса», «Ювентуса», «Интера», «Барселоны», «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси».
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