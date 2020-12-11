Златан Ибрагимович, скорее всего, пропустит ещё один матч «Милана»

Шведский форвард «Милана» Златан Ибрагимович, скорее всего, пропустит матч 11-го тура чемпионата Италии с «Пармой», сообщает Football Italia со ссылкой на Calciomercato.com.

По данным источника, нападающий до сих пор не вернулся к занятиям в общей группе и продолжает тренироваться индивидуально.

Напомним, 39-летний шведский форвард получил травму в матче Серии А с «Наполи» (3:1), который состоялся 22 ноября.

Матч «Милан» — «Парма» пройдёт 13 декабря. Начало — в 22:45 мск.

Ибрагимович в начале этого года вернулся в «Милан», за который выступал с 2010 по 2012 год. В нынешнем сезоне Златан принял участие в 10 матчах, забил 11 голов и отдал 2 результативные передачи. В ходе своей карьеры нападающий защищал также цвета «Мальмё», «Аякса», «Ювентуса», «Интера», «Барселоны», «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси».