Нуну: визит Хименеса воодушевил остальных футболистов «Вулверхэмптона»

Главный тренер «Вулверхэмптон Уондерерс» Нуну Эшпируту Санту прокомментировал первое после травмы появление на базе нападающего «волков» Рауля Хименеса.



«Я думаю, что это был большой эмоциональный подъём для всех игроков нашей команды. Приятно снова увидеть его улыбающимся, после той неприятной ситуации.



Конечно, все его товарищи по команде восприняли этот визит с воодушевлением, потому что они увидели Хименеса выздоравливающим и рвущимся к возвращению на поле, чтобы быть для нас таким же лидером, которым он был последние сезоны», — цитирует слова португальского специалиста Sky Sports.

Видео момента получения травмы Хименесом

Сегодня, 11 декабря, нападающий «Вулверхэмптона» Рауль Хименес впервые появился на базе клуба после перелома черепа в матче 10-го тура чемпионата Англии с лондонским «Арсеналом» (2:1).