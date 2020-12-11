Клопп рассказал об игроках, вернувшихся к тренировкам с основным составом «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал об игроках, вернувшихся к тренировкам с основным составом в преддверии матча 12-го тура АПЛ с «Фулхэмом».
«Алиссон сегодня тренировался с командой. Если всё будет хорошо, он может выйти играть с «Фулхэмом».
Алекс Окслейд-Чемберлен уже занимается с основной группой. Он уже около недели находится с нами и работает по обычной программе. Сейчас он проходит завершающие стадии восстановления. Ситуация, вероятно, требует привлечь его к играм как можно скорее, но я не знаю, является ли завтрашний матч подходящим для этого моментом.
Мы не можем и не будем торопить Диогу Жоту скорее набрать оптимальную форму. Но он уже достаточно давно вернулся к тренировкам в обычном режиме. Конечно, он сразу же становится одним из вариантов для выхода в стартовом составе», — цитирует рулевого мерсисайдцев Sky Sports.
Встреча 12-го тура английской Премьер-лиги «Фулхэм» — «Ливерпуль» запланирована на воскресенье, 13 декабря. Начало — в 19:30 мск.
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