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Клопп рассказал об игроках, вернувшихся к тренировкам с основным составом «Ливерпуля»

Клопп рассказал об игроках, вернувшихся к тренировкам с основным составом «Ливерпуля»
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал об игроках, вернувшихся к тренировкам с основным составом в преддверии матча 12-го тура АПЛ с «Фулхэмом».

«Алиссон сегодня тренировался с командой. Если всё будет хорошо, он может выйти играть с «Фулхэмом».

Алекс Окслейд-Чемберлен уже занимается с основной группой. Он уже около недели находится с нами и работает по обычной программе. Сейчас он проходит завершающие стадии восстановления. Ситуация, вероятно, требует привлечь его к играм как можно скорее, но я не знаю, является ли завтрашний матч подходящим для этого моментом.

Мы не можем и не будем торопить Диогу Жоту скорее набрать оптимальную форму. Но он уже достаточно давно вернулся к тренировкам в обычном режиме. Конечно, он сразу же становится одним из вариантов для выхода в стартовом составе», — цитирует рулевого мерсисайдцев Sky Sports.

Встреча 12-го тура английской Премьер-лиги «Фулхэм» — «Ливерпуль» запланирована на воскресенье, 13 декабря. Начало — в 19:30 мск.

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