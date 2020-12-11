Парфёнов — о травме Джорджевича: у нас каждый матч как война. Обидно терять футболистов

Главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Парфёнов прокомментировал результат матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с подмосковными «Химками». Встреча завершилась поражением команды Парфёнова со счётом 0:1.

«Лука Джорджевич уходил с поля с повреждением. Насколько могли, его подготовили. Сколько мог, столько и выдержал. Создавали неплохие моменты, когда через него шло взаимодействие в атаке. Конечно, это потеря. У нас каждый матч как война. Обидно терять футболистов.



Моментов сегодня было предостаточно. С плотной и организованной командой, которая всем составом обороняется, создали моменты. Надо их реализовывать», — передаёт слова Парфёнова корреспондент «Чемпионата» Михаил Рождественский.

«Химки» не проигрывают уже в пяти последних матчах в РПЛ. Подмосковный клуб набрал 22 очка и поднялся на 11-е место в турнирной таблице. «Арсенал» довёл безвыигрышную серию до семи матчей. Туляки, набрав 14 очков, занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ.