Парфёнов — о травме Джорджевича: у нас каждый матч как война. Обидно терять футболистов

Главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Парфёнов прокомментировал результат матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с подмосковными «Химками». Встреча завершилась поражением команды Парфёнова со счётом 0:1.
«Лука Джорджевич уходил с поля с повреждением. Насколько могли, его подготовили. Сколько мог, столько и выдержал. Создавали неплохие моменты, когда через него шло взаимодействие в атаке. Конечно, это потеря. У нас каждый матч как война. Обидно терять футболистов.
Моментов сегодня было предостаточно. С плотной и организованной командой, которая всем составом обороняется, создали моменты. Надо их реализовывать», — передаёт слова Парфёнова корреспондент «Чемпионата» Михаил Рождественский.
«Химки» не проигрывают уже в пяти последних матчах в РПЛ. Подмосковный клуб набрал 22 очка и поднялся на 11-е место в турнирной таблице. «Арсенал» довёл безвыигрышную серию до семи матчей. Туляки, набрав 14 очков, занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ.
- 11 декабря 2020
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