Игорь Черевченко: знали, что в матче с «Арсеналом» будет много борьбы

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко подвёл итоги матча 17-го тура РПЛ с «Арсеналом». Встреча закончилась победой «Химок» со счётом 1:0.

«Три очка были нужны и нам, и сопернику. Знали, что будет много борьбы, и предполагали, что «Арсенал» будет больше владеть мячом, так как у них очень хорошие футболисты в средней линии. Но мы лучше сыграли в защите.

Насколько принципиально было победить? Принципиальности не было. Я к каждой игре одинаково отношусь. Что «Арсенал», что «Спартак», что «Ротор» – без разницы.

Что касается Кухарчука, мы со всеми ребятами и перед матчами, и перед тренировками разговаривали. Хорошо, что он так играет, но на поле выходит вся команда.

СМИ сообщают, что Евгений Гапон может уйти? Пока не в курсе. Может, вы больше знаете», — передаёт слова Черевченко корреспондент «Чемпионата» Михаил Рождественский.