Игорь Черевченко: знали, что в матче с «Арсеналом» будет много борьбы

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко подвёл итоги матча 17-го тура РПЛ с «Арсеналом». Встреча закончилась победой «Химок» со счётом 1:0.
«Три очка были нужны и нам, и сопернику. Знали, что будет много борьбы, и предполагали, что «Арсенал» будет больше владеть мячом, так как у них очень хорошие футболисты в средней линии. Но мы лучше сыграли в защите.
Насколько принципиально было победить? Принципиальности не было. Я к каждой игре одинаково отношусь. Что «Арсенал», что «Спартак», что «Ротор» – без разницы.
Что касается Кухарчука, мы со всеми ребятами и перед матчами, и перед тренировками разговаривали. Хорошо, что он так играет, но на поле выходит вся команда.
СМИ сообщают, что Евгений Гапон может уйти? Пока не в курсе. Может, вы больше знаете», — передаёт слова Черевченко корреспондент «Чемпионата» Михаил Рождественский.
- 11 декабря 2020
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